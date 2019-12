Raggi: per chi ha avuto problemi stiamo valutando esenzione riscaldamento

Roma – “Stiamo cercando di mettere in piedi delle soluzioni tecniche per cercare di non far pagare i riscaldamenti a chi in questi mesi ha avuto dei problemi con le caldaie nella case del Comune”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, rispondendo ai cittadini dei quartieri Centocelle e Villa Gordiani all’interno del centro anziani ‘Nino Manfredi’, dove la prima cittadina sta incontrando i cittadini del municipio.