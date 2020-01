Raggi: per donne vittime violenza sono pronti alcuni alloggi

Roma – “Guardate queste foto: sono degli appartamenti che abbiamo ripulito e arredato per accogliere alcune delle donne vittime di violenza e anche i bambini che attualmente vivono nell’immobile di Atac situato in via Lucio Sestio 10. Gli immobili sono pronti, come potete vedere dalle immagini, e i colloqui con i nostri operatori sono in fase avanzata. Abbiamo impostato, da subito, un percorso integrato che fosse in grado di rispettare e tutelare la soggettivita’ e la storia di ogni donna. Ogni dettaglio e’ stato curato con attenzione e cautela: diritti e opportunita’ si costruiscono sempre mettendo al centro le peculiarita’ di ogni individuo”. Lo scrive su facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.