Raggi: Perin del Vaga è di nuovo salotto urbano

Roma – “Una piazza da vivere come si faceva una volta. Finalmente piazza Perin del Vaga, un gioiello del quartiere Flaminio, e’ tornata a nuova vita grazie ad un intervento di riqualificazione che l’ha trasformata in un accogliente luogo d’incontro. Una festa spontanea si e’ creata al taglio del nastro mentre i bambini giocavano, chi vinceva a tresette e chi stava all’ombra a godersi il fresco del tramonto”. Lo scrive il sindaco di Roma, Virginia Raggi, in un post su facebook. “Tante persone del quartiere si sono radunate laddove insieme alla presidente del Municipio II, Francesca Del Bello, e all’assessore alla Citta’ in Movimento, Linda Meleo, abbiamo presentato il risultato dei lavori fatti sulla piazza, trasformata in un’ospitale e piacevole area pedonale con la parte centrale rialzata e interamente lastricata. Un intervento che abbiamo portato avanti in collaborazione con il Municipio II. Un nuovo salotto urbano- spiega- a disposizione di residenti e turisti. Un progetto che il territorio chiedeva da tempo e che rappresenta un valore aggiunto per tutta la zona del Flaminio, data la valenza artistica e architettonica della piazza. Andate a visitarla. Con queste nuove aree pedonali e le riqualificazioni- conclude Raggi- restituiamo ai cittadini intere aree della capitale, luoghi di incontro e socializzazione per tutti”.