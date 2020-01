Raggi: piano freddo quest’anno ha 450 posto, 115 in più del 2018

Roma – L’inverno puo’ mettere a rischio le persone piu’ deboli, che non hanno un posto dove vivere o sono piu’ esposte ai forti cali di temperatura. È pensando a loro che abbiamo attivato il Piano Freddo con piu’ risorse e piu’ posti riservati le persone senza dimora e in condizioni di fragilita’. Sono 450 i posti a disposizione tra accoglienza diurna e notturna, 115 in piu’ rispetto all’anno scorso. Sono gia’ attivi circa 350 posti ed e’ in programma un aumento graduale in base al fabbisogno”.

Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, sulla sua pagina Facebook. “Abbiamo anche finanziato altri 100 posti di accoglienza attivabili direttamente dai Municipi I, II, III, VIII e X- ha aggiunto- Il Piano Freddo va a integrare i circa mille posti dell’accoglienza ordinaria dei circuiti capitolini della Sala Operativa Sociale e per i Migranti Fragili, e i circa 60 mila pasti serviti mensilmente con fondi capitolini. L’assessora Veronica Mammi’ ha voluto dare un bel segnale quest’anno aprendo all’accoglienza anche le porte degli uffici in viale Manzoni. Ringrazio tutti coloro che si impegneranno intensamente nelle prossime settimane e che lavorano ogni giorno per accogliere e sostenere i soggetti piu’ fragili sul nostro territorio”.