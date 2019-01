Raggi: pietre inciampo per avere ricordare di ciò che è stato

Roma – “Questa amministrazione ritiene fondamentale avere memoria di cio’ che e’ stato. Quando hanno rubato queste pietre e’ come se avessero rubato un pezzo della nostra memoria. Le hanno prese ma non hanno rubato la nostra memoria che ci serve per evitare di inciampare in errori del passato gia’ fatti”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, in occasione della cerimonia della ricollocazione di 20 pietre d’inciampo in via Madonna dei Monti.