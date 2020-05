Raggi: più tavoli all’esterno e meno all’interno con delibera Osp

Roma – “Nelle prossime ore approvero’ un provvedimento per consentire agli esercenti di utilizzare gli spazi esterni ancora di piu’ per compensare le regole di distanziamento fisico: meno tavoli all’interno, piu’ tavoli all’esterno”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenendo in diretta su SkyTg24. “Abbiamo atteso di vedere il dl, metteremo solo delle piccole prescrizioni con un minimo di buonsenso dovuto alla tutela del patrimonio monumentale di Roma, per evitare che i tavolini arrivino dentro la Fontana di Trevi”, conclude Raggi.