Roma – “Io non posso che essere grata e molto lieta di questo nuovo modello organizzativo che ci aiuta a presidiare meglio il nostro territorio. La Polizia locale ovviamente collabora con la Polizia ogni volta che e’ richiesto”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a margine dell’inaugurazione del nuovo polo del Reparto Volanti, in via Alvari, a Roma.