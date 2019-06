Raggi: porta a porta a San Lorenzo, spiegheremo a breve procedura

Roma – “Con la presidente Del Bello e gli assessori stiamo cercando un giorno a partire dalla prossima settimana per illustrare il nuovo sistema porta a porta per i cittadini di San Lorenzo: dove non sara’ possibile tecnicamente il porta a porta ci saranno dei cassonetti mobili per conferire che poi verranno spostati, come al Ghetto”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, durante la presentazione di un’iniziativa per la riqualificazione del quartiere di San Lorenzo.