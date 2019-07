Raggi: su preferenziale Terme Caracalla ci saranno cordoli in gomma

Roma – “Ecco le prime immagini dei cordoli in gomma che stiamo installando sulla preferenziale in via delle Terme di Caracalla. Una corsia per bus e taxi che diventa piu’ sicura e protetta. Dopo altre preferenziali della Capitale, ora i cordoli arrivano anche in via delle Terme di Caracalla, da Porta Ardeatina fino a piazza Numa Pompilio. Piccoli interventi necessari per rendere piu’ fluido e veloce il trasporto pubblico, ma anche per rafforzare la sicurezza stradale”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.