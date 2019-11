Raggi: presto al via lavori per parcheggio Lungotevere Arnaldo da Brescia

Roma – “Da oltre dieci anni l’area del parcheggio di Lungotevere Arnaldo da Brescia e’ circondata da transenne. Una ferita aperta nel cuore di Roma che ci siamo impegnati a risanare. In questi giorni abbiamo compiuto un passo importante: e’ stata approvata la variante del progetto, un atto fondamentale per poter procedere spediti con la modifica della convenzione con le societa’ concessionarie dell’opera”.

“Una volta predisposti gli ultimi atti amministrativi, potremo far ripartire i lavori. La realizzazione di quest’opera contribuira’ a riqualificare la zona, garantendo ai residenti anche nuove aree per la sosta. Con questo intervento riusciremo a recuperare nuovi spazi in superficie per i mezzi pubblici e per il passaggio pedonale, a vantaggio di tutta la collettivita’. Questo risultato e’ stato reso possibile dal lavoro di squadra con dipartimenti e uffici di Roma Capitale”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.