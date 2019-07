Roma – “250 autisti hanno passato i test in Atac e presto prenderanno servizio, 147 i nuovi operai che entreranno in azienda terminate le selezioni. Numeri possibili grazie al #ConcordatoApprovato da parte del Tribunale di Roma. Nuove assunzioni che cambieranno la vita a molte famiglie”. Lo dichiara, in un tweet, la sindaca di Roma, Virginia Raggi.