Raggi: proposta poteri per Roma dovrà essere proposta della città

Roma – “Stiamo scrivendo una proposta sui poteri per Roma che ovviamente dovra’ essere la proposta della citta’. Quindi le forze politiche di maggioranza e di opposizione dovranno scrivere una proposta che e’ la proposta della citta’ che verra’ poi portata in Parlamento. Si lavora cosi’: la citta’ e’ di tutti e la proposta deve essere di tutti”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a margine di Futuroma, in corso alla Nuvola, a proposito della proposta per i poteri speciali alla Capitale da portare in Parlamento.