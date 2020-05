Raggi: proseguono lavori collegamento Metro Colosseo-Fori

Roma -Virginia Raggi, attraverso Facebook, ha dato aggiornamenti circa relativi alla rete della metropolitana cittadina.

“Procedono i lavori per la realizzazione della passerella pedonale che collegherà le stazioni metro Colosseo-Fori Imperiali. Anche durante quest’emergenza ci sono cantieri strategici per la nostra città che non si fermano e proseguono in sicurezza, come i lavori per la realizzazione della passerella pedonale che metterà in collegamento le stazioni metro Colosseo con la futura fermata di Fori Imperiali”.