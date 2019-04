Raggi: proseguono lavori rifacimento via di Portonaccio per restituire decoro e sicurezza

Roma – “Continua l’operazione #StradeNuove in via di Portonaccio, nella zona est di Roma. L’intervento ha permesso di rifare il tratto di strada che va dall’incrocio con via di Casal Bertone fino a via Prenestina. I lavori sono ancora in corso: verranno installati alcuni archetti parapedonali dal ponte della ferrovia fino a via Prenestina in modo da rendere la strada piu’ sicura per i pedoni che ogni giorno passeggiano su quei marciapiedi. Inoltre e’ prevista la riqualificazione del marciapiede sotto il ponte ferroviario. Restituire sicurezza e decoro alle nostre strade e’ il nostro obiettivo”. E’ quanto fa sapere il sindaco di Roma, Virginia Raggi, sulla sua pagina Facebook.