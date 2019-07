Raggi: pubblicato bando per sponsorizzare aree verdi città

Roma – “È stato pubblicato il bando per la sponsorizzazione delle aree verdi presenti sulle principali rotatorie stradali della citta’. Grazie al contributo di societa’ e imprese riqualifichiamo la vegetazione all’interno di oltre 50 rotatorie di Roma”. Lo scrive in un post su facebook il sindaco di Roma, Virginia Raggi. “È quanto stabilisce l’Avviso pubblico rivolto ai privati che potranno, entro il 20 settembre, presentare i propri progetti a sostegno della valorizzazione e manutenzione del verde pubblico. In cambio del loro intervento, le societa’ avranno un ritorno d’immagine esponendo logo e nome negli spazi da loro curati. Applichiamo cosi’ il nuovo Regolamento per le sponsorizzazioni- conclude Raggi- grazie al quale diamo delle opportunita’ alle imprese con evidenti vantaggi per la citta’”.