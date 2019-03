Raggi in Qatar: dal Campidoglio smentiscono incontro con dirigenti giallorossi

Roma – “La missione istituzionale in Qatar della sindaca di Roma, Virginia Raggi, e’ finalizzata esclusivamente alla definizione e al rafforzamento di rapporti di collaborazione in ambito culturale. La visita della sindaca e’ gia’ definita da giorni con impegni istituzionali e incontri bilaterali. Durante il viaggio non e’ previsto alcun incontro della prima cittadina con i dirigenti dell’A.S. Roma, come invece riportato erroneamente da alcune notizie stampa”.

Lo comunica in una nota il Campidoglio. “Si precisa, inoltre, che la sindaca incontra i referenti del progetto dello stadio a Tor di Valle esclusivamente nelle sedi istituzionali proprio per evitare qualsiasi tipo di interpretazione” conclude la nota.