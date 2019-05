Raggi: da questa estate a Roma arriva ‘spiaggia degli sposi’

Roma – “Il sogno di un matrimonio in riva al mare? Da quest’estate a Roma e’ possibile! La Citta’ Eterna ha finalmente la sua ‘spiaggia degli sposi’, ovvero una spiaggia del lido di Ostia dedicata alle celebrazioni di matrimoni. È arrivata dalla Regione Lazio l’autorizzazione ad occupare anticipatamente l’area del demanio marittimo per lo svolgimento dei matrimoni e delle unioni civili in spiaggia. Si tratta di una concessione temporanea in attesa che venga completata la procedura di rilascio della concessione definitiva richiesta dal Campidoglio”.

Lo annuncia in un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Aggiungiamo cosi’- prosegue Raggi- un altro tassello al percorso iniziato nell’aprile del 2018 quando l’Assemblea capitolina con la delibera 77 trasformo’ l’ex Colonia Vittorio Emanuele III a Ostia in Casa comunale permettendo cosi’ di sposarsi nell’edificio sito sul lungomare. Da oggi romani e turisti potranno dirsi il fatidico si’ con i piedi immersi nella sabbia e lo sfondo del mare. Ancora una volta Roma e’ pronta a regalarci momenti indimenticabili”.