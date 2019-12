Raggi: Regione deve aiutarci con manutenzione Tmb Rocca Cencia

Roma – “Un tmb che non fa le manutenzioni da oltre un anno e lavora a pieno carico non l’ho mai visto. A marzo nel tmb di Rocca Cencia ci fu un principio di incendio che e’ stato subito domato e per quel principio di incendio abbiamo dovuto chiudere una linea per qualche giorno. Se per ipotesi Rocca Cencia si dovesse rompere, e qualche piccolo guasto c’e’ stato, ci sarebbe un problema enorme”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, durante la seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina sui rifiuti di Roma.

“Devo potere fare le manutenzioni ordinarie e straordinarie a Rocca Cencia, che non sono rinviabili al 31 marzo (come recita l’ordinanza del governatore Zingaretti, ndr) per la tutela della salute dei cittadini di Rocca Cencia e per la garanzia che Ama possa trattare nel migliore dei modi i rifiuti. Poi, il tmb di Rocca Cencia va chiuso e quel sito va riconvertito perche’ e’ troppo vicino alle case e non puo’ avere quella tipologia di impianti- ha aggiunto Raggi- Dobbiamo trovare altri siti dove costruire un altro tmb con le migliore tecnologie esistenti che abbatta i rifiuti in uscita”.

Secondo Raggi “possiamo fare queste cose solo se la Regione ci aiuta a trovare un sito dove trattare temporaneamente rifiuti che attualmente vengono trattati a Rocca Cencia. Abbiamo bisogno di un sito alternativo temporaneo per mandare in manutenzione Rocca Cencia, poi troveremo noi un nuovo sito dove costruire il nuovo tmb e riconvertire quello di Rocca Cencia”. Raggi ha anche detto di “pretendere che venga approvato quanto prima il piano rifiuti della Regione perche’ a me sindaco serve un quadro organico e di sistema per attuare quanto necessario a mettere in sicurezza la citta’”.