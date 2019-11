Raggi: Regione indichi entro oggi sito per conferimento rifiuti

Roma – “Indicare senza indugio e non oltre la data del 21/11/2019 un sito alternativo” dove conferire circa 1.100 tonnellate al giorno di scarti di rifiuti, “onde scongiurare una grave crisi nella raccolta” a seguito della chiusura della discarica di Colleferro. È la richiesta contenuta in una lettera urgente inviata, ieri in tarda serata, dalla sindaca di Roma Virginia Raggi al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e per conoscenza al Prefetto di Roma, ai ministri dell’Interno e dell’Ambiente e al Dipartimento nazionale Protezione Civile.