Raggi: Regione Lazio deve allungare orari supermercati

Roma – “In questi giorni sono arrivate tantissime lettere e messaggi con richieste di chiarimenti, in particolare sulle file ai supermercati. La scorsa settimana la Regione Lazio ha deciso di ridurre gli orari di apertura, io dopo 48 ore dall’ordinanza ho fatto una segnalazione sul fenomeno delle file che continuano ad aumentare: non c’e’ carenza di generi alimentari e non dobbiamo andare a fare la spesa per mesi, ma non possiamo andare neanche solo per prendere un pacco di pasta, per il rispetto di tutti bisogna fare scorte per alcuni giorni per lasciare spazio a tutti. Nel frattempo ho chiesto alla Regione di rivedere gli orari, perche’ aperture piu’ ampie consentono di diminuire la concentrazione”. Lo dichiara la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in un video in diretta su Facebook.

“Allo stesso tempo- continua Raggi- il pensiero va a tutte quelle persone che lavorano in questi posti e vedono un viavai continuo: per questo ho inviato una lettera alla Protezione civile, che grazie al lavoro del ministro Di Maio vedra’ arrivare milioni di mascherine, chiedendo come Roma Capitale delle mascherine anche per questi lavoratori nonostante non siano nostri dipendenti”.