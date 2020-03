Raggi: restiamo a casa e il 4 aprile potremo rialzare la testa

Roma – “Abbiamo due scadenze importanti, il 25 marzo quella dell’ultimo decreto e il 3 aprile la chiusura delle scuole. Il ministro Catalfo ha detto che dovremmo prima vedere gli effetti e l’evoluzione del contagio per capire se dal 4 aprile potremo rialzare la testa. Sono due appuntamenti importanti, se riusciremo a invertire la tendenza del contagio, il 4 aprile sara’ possibile riuscire fuori, ma per ora dobbiamo tenere duro”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenendo in un video in diretta su Facebook.