Raggi: riaperto percorso pedonale da Teatro Marcello a Portico d’Ottavia

Roma – “Roma torna a investire realmente sul proprio immenso patrimonio storico e culturale. Da oggi il percorso pedonale che dal Teatro Marcello porta al Portico d’Ottavia, uno dei luoghi piu’ suggestivi della nostra citta’, e’ di nuovo aperto. Abbiamo realizzato un sentiero piu’ agevole, piu’ vicino ai fornici del Teatro, e con una pavimentazione piu’ sicura e stabile. Il patrimonio culturale cittadino deve essere accessibile a chiunque e per questo il nuovo percorso e’ gratuito e adatto a tutti: carrozzine per disabili, persone con mobilita’ ridotta e passeggini. Ringrazio Luca Bergamo e la Sovrintendenza Capitolina per un intervento di cui vado particolarmente fiera, che consente di percorrere millenni di storia in pochi metri: venite a vederlo!”. Lo scrive in un post su facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.