Raggi riceve Ad Poste Italiane Matteo Del Fante

Roma – La sindaca di Roma Virginia Raggi ha ricevuto oggi in Campidoglio l’amministratore delegato del gruppo Poste Italiane Matteo Del Fante. L’incontro ha rappresentato l’occasione per suggellare, mediante la sigla del relativo protocollo d’intesa, la collaborazione avviata nella fase piu’ critica dell’emergenza coronavirus. Grazie a questo accordo e’ stato possibile distribuire gratuitamente, negli uffici postali della citta’, una parte considerevole dei Buoni Spesa destinati alle famiglie romane in difficolta’ economica a causa dell’emergenza sanitaria.

“In questi mesi abbiamo messo in campo un’importante esperienza di collaborazione istituzionale a sostegno delle famiglie romane in difficolta’, che avevano bisogno di una risposta rapida ed efficace. Anche la ripartenza del Paese ha bisogno di sinergie a tutti i livelli, per rispondere prontamente ai bisogni dei cittadini”, dichiara la sindaca Virginia Raggi. I Buoni Spesa sono stati tutti correttamente erogati dall’Amministrazione capitolina per essere distribuiti agli aventi diritto.”

“I ticket sono circa 70 mila, di cui 43 mila affidati a Poste Italiane che ha provveduto a contattare i beneficiari per il ritiro nell’ufficio postale piu’ vicino a casa. I Buoni restanti sono stati accreditati e spesi direttamente su app o affidati alla Polizia Locale di Roma Capitale per le consegne a domicilio. “Siamo lieti di aver collaborato con Roma Capitale e di aver messo al servizio di una causa sociale cosi’ importante la capillarita’ della nostra rete logistica e i nostri uffici postali. Con questa iniziativa Poste Italiane ha confermato la sua storica vicinanza alle comunita’ e l’attenzione alle fasce di popolazione piu’ fragili”, ha commentato l’Amministratore Delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante.