Raggi riceve presidente Azerbaigian

Roma – La sindaca di Roma Virginia Raggi ha ricevuto in Campidoglio il Presidente della Repubblica dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev, in occasione della visita di Stato in Italia. Nel corso dell’incontro la delegazione guidata dal Presidente della Repubblica ha visitato l’Aula Giulio Cesare dove per l’occasione sono stati esposti i reperti archeologici provenienti dagli scavi archeologici dell’area di via Alessandrina, nei Fori Imperiali, realizzati grazie al finanziamento del Ministero della Cultura e del Turismo della Repubblica dell’Azerbaigian.

Gli scambi culturali verranno intensificati nel corso di quest’anno. Il 2020 e’ stato, infatti, scelto come “Anno della cultura dell’Azerbaigian in Italia” e avra’ in programma eventi che si svolgeranno a Roma dedicati a favorire lo scambio culturale tra i due Paesi. L’incontro e’ l’occasione per ribadire i sentimenti di amicizia tra i due popoli e le molte relazioni storiche e culturali che legano i due Paesi e le rispettive Capitali, ha sottolineato la Sindaca Raggi accogliendo il presidente dell’Azerbaigian. E con riferimento all’Anno della cultura azera in Italia la Sindaca ha sottolineato la volonta’ dell’Amministrazione di supportare la collaborazione nell’ottica di garantire il pieno successo di tutte le iniziative.