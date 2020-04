Roma – “Guardate questa immagine: ci troviamo in via Gerolamo Cardano, nella zona sud di Roma, tra i quartieri Marconi e Portuense, dove i soliti zozzoni hanno scaricato i loro rifiuti ingombranti nei cassonetti stradali. Un comportamento vergognoso che, purtroppo, viene pagato da tutti i cittadini romani. Ama, in questi casi, deve spendere dei soldi in piu’ per la rimozione e a pagarli siamo tutti noi cittadini con la tariffa dei rifiuti”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia Raggi su Facebook.

“Nonostante le multe, che possono arrivare anche fino ai 600 euro- prosegue Raggi- rifiuti come frigoriferi, vecchie lavatrici o mobili vengono spesso gettati in questo modo. È un comportamento doppiamente stupido, perche’ da un lato inquina e crea problemi alla raccolta ordinaria, mentre dall’altro sarebbe possibile prenotare il ritiro gratuito a domicilio da parte Ama. Un servizio che funziona anche in questo periodo di emergenza sanitaria: basta telefonare allo 060606, prenotare e portare i materiali ingombranti da buttare al piano stradale”.