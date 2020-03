Raggi: ringrazio operatori Ama per straordinario lavoro

Roma – “Voglio ringraziare oggi tutti gli operatori di Ama per lo sforzo straordinario che stanno portando avanti in questi giorni di emergenza legata al Coronavirus e per il lavoro dedicato alla pulizia delle strade. In questi due giorni sono stati sanificati con un prodotto specifico circa 6.000 cassonetti in tutte le aree di Roma grazie a 10 autobotti che hanno lavorato di notte, per arrecare il minor disturbo possibile ai cittadini.”

“Le squadre sono entrate in azione in diversi Municipi della citta’: in via Tiburtina fino a via di Salone; su via Prenestina, da Porta Maggiore a via di Rocca Cencia; in via Appia e via Tuscolana fino a Ciampino; su Circonvallazione Ostiense e via Ostiense; in via della Magliana, viale Marconi e via Portuense fino a Ponte Galeria; viale delle Medaglie D’oro, via Mattia Battistini e via Trionfale. Le operazioni continueranno anche nei prossimi giorni. Ringrazio ancora tutti i lavoratori che contribuiscono ad affrontare al meglio questa nuova sfida. Insieme ce la faremo”. Cosi’ in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.