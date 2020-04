Raggi: ringrazio panificio che dona pane e biscotti

Roma – “‘Se hai bisogno questo e’ per te’. Cosi’ si legge su un cartello fuori da Bon Pan, un panificio in via Lorenzo il Magnifico. I proprietari, infatti, hanno messo fuori dal negozio alcune buste con pane, pizza, biscotti e altri generi alimentari a disposizione di chi e’ piu’ in difficolta’. Girando per la nostra citta’ e’ facile imbattersi in simili iniziative di solidarieta’, tante ne sono nate a Roma in questo periodo di emergenza e ringrazio tutti coloro che hanno avuto un pensiero per i cittadini piu’ fragili”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Come ci racconta la proprietaria del panificio, in poco tempo hanno iniziato ad aderire all’iniziativa anche molti clienti che stanno contribuendo lasciando parte della loro spesa. Altri negozi nella zona hanno cominciato a fare lo stesso, in una vera e propria corsa alla solidarieta’”, conclude Raggi.