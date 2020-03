Raggi: ringrazio sanitari, vigili, autisti e giornalisti

Roma – “La Polizia locale e’ ingaggiata notte e giorno per far rispettare decreto, ma c’e’ gia’ stato un grande adeguamento da parte dei cittadini. Grazie a loro e a chi sta svolgendo un servizio pubblico essenziale, un pensiero va ai medici e infermieri ma anche a tassisti e autisti di bus, metro e tram che sono in prima linea, e a tutti i nostri dipendenti con cui stiamo capire come garantire i servizi essenziali incentivando allo stesso tempo il telelavoro. Un grazie anche ai giornalisti, che non si fermano un attimo e ci aiutano a dare corrette informazioni in un momento in cui sui social girano molte fake news. Servono poche voci chiare e precise affinche’ le persone capiscano cosa si puo’ e non si puo’ fare”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenendo ai microfoni di Radio Roma Capitale, Radiosei e Rete Sport.