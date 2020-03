Raggi: rinvio Euro2020 sofferto ma necessario

Roma – “Gli europei di calcio Uefa 2020 saranno rimandati all’estate del 2021. Una decisione sofferta ma necessaria per preservare la salute di tutti, in seguito all’emergenza coronavirus”. Cosi’ su Facebook il sindaco di Roma, Virginia Raggi. “Nonostante gli sforzi portati avanti da Uefa per evitare questo rinvio, la situazione sanitaria e le restrizioni imposte dal Governo italiano, come da molti altri paesi europei, non hanno lasciato altra scelta- spiega Raggi- Il calendario rimarra’ comunque invariato: sara’ sempre Roma a ospitare la cerimonia e la gara inaugurale, oltre al concerto di apertura”. “Ma il campionato europeo di calcio deve essere vissuto con serenita’ e senza rischi- conclude Raggi- E sono sicura che, grazie a tutti gli sportivi e agli organizzatori, sara’ un grande evento internazionale, indimenticabile per Roma, per l’Italia e per l’Europa”.