Raggi risponde a Salvini: con voi Mafia Capitale, con noi più multe su mezzi pubblici

Roma – Arriva la risposta di Virginia Raggi nei confronti di Matteo Salvini: il Sindaco di Roma ha voluto evidenziare le migliorie avute sui mezzi pubblici in merito agli ‘scrocconi’, condividendo i risultati raggiunti nella lotta all’evasione.

“Matteo Salvini, con noi sono aumentate le multe a chi sale su bus e metro Atac senza biglietto. Quando governavate voi a Roma c’era l’anarchia, Mafia Capitale e si facevano solo debiti. Noi i fatti, tu le chiacchiere. #giulemanidaroma #salvinichiacchierone”. Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Tre anni fa salire su bus e metro senza pagare il biglietto era una abitudine comune. I cittadini ci hanno chiesto di intervenire e lo stiamo facendo. Atac ha intensificato controlli e multe e, grazie alla possibilita’ di pagamento immediato, vengono anche riscosse. Certo resta ancora tanto da fare, ma e’ il segnale che a Roma abbiamo invertito la tendenza. Solo a settembre Atac ha elevato 20mila sanzioni e verificato piu’ di 356mila passeggeri. Una crescita del 50% rispetto allo stesso mese del 2018. Risultati possibili grazie alle misure messe in campo per aumentare le verifiche: dalla task force antievasione alla nomina degli autisti come agenti di polizia amministrativa”, aggiunge Raggi in un post su Facebook. “L’azienda ha fornito anche altri dati a testimonianza del trend positivo: nei primi nove mesi del 2019 sono stati controllati oltre 2 milioni e 700mila passeggeri, il 39% in piu’ rispetto allo stesso periodo del 2018, e sono state elevate oltre 169mila multe, il 40% in piu’ rispetto al periodo da gennaio a settembre dell’anno scorso- conclude Raggi- Dal pagamento delle sanzioni recuperiamo risorse che possono essere reinvestite proprio per migliorare il servizio di trasporto pubblico e renderlo piu’ efficiente. Andiamo avanti nel percorso di risanamento di Atac. Non ci fermiamo”.