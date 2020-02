Raggi: ecco i risultati, da tutela donne a piano freddo

Roma – “Oltre 500 posti di accoglienza in piu’ attivi grazie al Piano freddo, 5 nuovi centri antiviolenza a tutela delle donne, 2 milioni di euro di fondi extra nel 2020 ai Municipi per realizzare servizi innovativi per infanzia e adolescenza. Questi sono alcuni degli obiettivi raggiunti dall’assessorato alla Persona, Scuola e Comunita’ solidale. #SeLoDiciamoLoFacciamo”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.