Raggi: risultato storico, abbiamo spostato ambulanti Umberto I

Roma – “È un risultato storico, abbiamo spostato i banchi che erano sul marciapiede di fronte all’ingresso del Policlinico Umberto I, che creavano non solo intralcio ai passanti, ma anche una situazione oggettiva di degrado e pericolo per gli ingressi all’ospedale”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, che questa mattina, accompagnata dalla presidente del II Municipio, Francesca Del Bello, dal rettore dell’universita’ La Sapienza, Eugenio Gaudio, e dal direttore generale del Policlinico Umberto I, Vincenzo Panella, ha fatto un sopralluogo in viale Regina Elena da dove sono state spostate le bancarelle che occupavano il marciapiede a ridosso dell’ingresso dell’ospedale. In particolare, nella limitrofa via Lancisi sono stati predisposti 25 stalli per ospitare altrettanti banchi. “È stata una battaglia abbastanza dura- ha aggiunto Raggi- l’abbiamo portata avanti con il Municipio, abbiamo collaborato molto facendo capire ai commercianti che noi non vogliamo togliere loro il lavoro, questo e’ fondamentale. Dobbiamo solo ricollocarli in un posto dove sia piu’ utile stare sia per loro che per il loro commercio”.

“Abbiamo fatto una proposta di sito alternativo- ha detto Del Bello- se siamo riusciti a raggiungere questo risultato e’ stato grazie alla collaborazione con gli operatori stessi. È stato importante fargli capire che si trattava di un luogo, viale Regina Elena, in cui era impossibile operare per varie ragioni”. Per Gaudio il risultato di oggi “e’ piu’ importante di quello che possa sembrare, non solo dal punto vista dell’immagine e dell’ordine, per pazienti e studenti. Tutto cio’ coincide con l’inizio dei lavori di riqualificazione del Policlinico. È una fase importante per un rilancio a 360 gradi”. “Abbiamo premuto molto perche’ cio’ accadesse- ha aggiunto Panella- in piu’ occasioni abbiamo riscontrato difficolta’ nel l’ingresso posteriore, che e’ anche l’ingresso al pronto soccorso pediatrico, parliamo di 30mila accessi all’anno, ed e’ comunque uno degli ingressi principali del Policlinico. Era una questione non solo di decoro, ma anche di sicurezza. Negli ultimi tempi abbiamo un po’ tutti accelerato e premuto. Ora siamo contenti che oggi questa soluzione sia diventata definitiva, senza polemiche”, ha concluso Panella.