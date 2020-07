Raggi: ritirati 130 pass disabili falsi, delinquenti vigliacchi

Roma – “Permessi per persone con disabilita’ scaduti, contraffatti o assegnati a proprietari deceduti: da inizio anno le attivita’ di controllo della Polizia locale sull’utilizzo dei contrassegni e sulle aree di sosta riservate ai disabili hanno portato al ritiro di 130 pass falsi. Una grave mancanza di rispetto della legge, ma sopratutto un danno nei confronti di tutte le persone che hanno reali necessita’”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Gli agenti in queste ultime settimane hanno intensificato i controlli soprattutto nelle aree vicine agli ospedali: solo negli ultimi giorni sono stati ritirati 25 contrassegni in zona Policlinico- prosegue Raggi- Chi ruba un posto auto riservato a una persona con disabilita’ non solo commette un illecito, ma e’ anche un vigliacco. Chi poi arriva a falsificare i pass per un parcheggio e’ un delinquente. Ringrazio ancora una volta gli agenti della Polizia locale per aver smascherato i responsabili e aver messo fine a questi abusi”.