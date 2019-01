Raggi: riusciremo a ritirar su Ama come già fatto con Atac

Roma – “Come abbiamo risollevato Atac risolleveremo anche Ama. Quando abbiamo detto che avremmo salvato l’azienda dei trasporti siamo stati insultati e derisi e ora Atac e’ salva e stanno arrivando i nuovi bus. Chi pensa che ci tireremo indietro con Ama non ha capito, la citta’ sara’ pulita e l’azienda verra’ risanata”.

“E’ una battaglia epocale che vinceremo perche’ Roma non merita di essere maltrattata, e chiedo a tutti di essere uniti”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenendo in Assemblea capitolina in apertura della seduta straordinaria sull’emergenza rifiuti.