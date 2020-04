Roma – “Il 7 aprile 1944 dieci donne romane vennero trucidate dai nazisti sul Ponte di Ferro per essersi ribellate all’occupazione di Roma. Per non dimenticare il coraggio di queste donne abbiamo fatto deporre oggi una corona di fiori. Roma e’ antifascista e lo sara’ sempre”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, su Twitter.