Raggi: Roma Capitale dice no a discarica a Corcolle

Roma – “Il progetto della discarica a Corcolle ha gia’ ricevuto una serie di pareri negativi ad eccezione di quello della Regione. C’e’ una conferenza dei servizi in corso e il Municipio, la Citta’ Metropolitana, il Ministero hanno dato parere negativo e presto si pronuncera’ il dipartimento del Comune. Non credo che questo sia un territorio che possa ospitare una discarica”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia Raggi a margine della presentazione dei nuovi bus a Corcolle. “Il Municipio VI- ha aggiunto la sindaca- e’ gia’ martoriato, al suo interno c’e’ un impianto di trattamento rifiuti che gia’ grava pesantemente sulla comunita’ locale. Il Comune e’ per il no e questo e’ un territorio su cui non puo’ essere ammessa un’altra discarica”.