Raggi: Roma ci regala emozioni ogni giorno, emozionata per scoperta statua

Roma – “Roma sorprende e ci regala emozioni ogni giorno. Questa mattina gli archeologi della Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali, che ringrazio, hanno ritrovato durante gli scavi in via Alessandrina una testa di statua in marmo bianco di eta’ imperiale in ottime condizioni di conservazione. Forse raffigurante una divinita’… Una meraviglia”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.