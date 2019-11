Raggi: Roma deve essere valorizzata e non consumata, va gestita

Roma – “Il Turismo si rilancia se tutti ci mettiamo insieme. Roma puo’ vivere di turismo, che e’ sempre caduto addosso alla citta’. Bisogna iniziate a considerarlo come sistema da gestire, programmare e organizzare. Se e’ vero che Roma e’ una citta’ d’arte piena di musei e monumenti, e molti dicono che sia un museo a cielo aperto, ma io dico che c’e’ anche altro: Roma e’ un laboratorio, e’ presente e futuro. Roma e’ citta’ leader del turismo che dobbiamo consolidare e rilanciare”.

Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in occasione di Futuroma, l’evento dedicato al Piano strategico del turismo per Roma Capitale in corso alla Nuvola.

“Non e’ un mistero che la parola ‘over tourism’ debba essere superata- ha aggiunto Raggi- dobbiamo puntare alla sostenibilita’, che significa turismo di qualita’. La nostra citta’ non deve essere consumata, ma valorizzata. La grande novita’ di Futuroma e’ farlo insieme e capire che il sistema che costruiamo e’ molto piu’ ampio e da’ la possibilita di creare sviluppo a 360 gradi. Ognuno di noi ha una idea e fondamentale e’ mettere a sistema queste intelligenze e trovare un risultato che sia maggiore della somma dei singoli. Dobbiamo scrivere un grande piano strategico nell’ottica del 2025, 2030 e 2050, questi sono i nostri obiettivi, questa e’ la nostra grande sfida”.

Raggi ha poi ricordato “tra le prime cose fatte il Convention bureau, un punto chiave fondamentale per puntare sul turismo congressuale che destagionalizza e delocalizza. Non ci sono solo i percorsi turistici piu’ significativi del Centro storico, ma Roma e’ una scoperta continua, anche i percorsi esperienziali in periferia. Ma bisogna avere il coraggio di uscire fuori dai singoli ambiti e fare un passo in avanti per rinconquistare il primo posto nel mondo. Sono certa che ce la possiamo fare, il coraggio non ci manca”.