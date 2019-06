Raggi: Roma sempre stata antifascista, pane calpestato ci evoca diritti negati

Roma – “Ricordare serve affinche’ tutto quello che e’ stato non accada mai piu’. Ancora oggi non possiamo dimenticare quando vediamo i diritti negati, quando vediamo calpestare il pane perche’ sappiamo qual e’ la conseguenza quando a prevalere e’ la legge del piu’ forte e non quella del diritto”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia Raggi, durante la cerimonia di consegna a Roma Capitale della medaglia d’oro al valore militare per la Resistenza.

RAGGI: CITTÀ È STATA, È E SARÀ SEMPRE ANTIFASCISTA

“Oggi questo 75esimo anniversario della Liberazione di Roma ha un valore ancora piu’ importante: la citta’ ha ricevuto la medaglia d’oro per la Resistenza. Grazie all’Anpi e alle ricerche che ha svolto, oggi possiamo raccontare questa nostra storia di liberta’. Le motivazioni ufficiali della medaglia ricordano il sacrificio di chi ha contrastato un nemico sanguinario. Tante voci, tante esistenze e tanti destini si unirono per fronteggiare quell’orrore. Roma fu allora, e’ stata e sempre sara’ antifascista”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, durante la cerimonia di consegna a Roma Capitale della medaglia d’oro al valore militare per la Resistenza.

“Il 4 giugno del 1944 e’ un giorno straordinario- ha aggiunto- che rappresenta un mattone fondante della nostra casa comune. Oggi ricordiamo le persone, i combattenti, i partigiani, i civili che nei terribili e lunghissimi giorni del fascismo e del nazismo posero la loro resistenza che aveva piu’ anime e ideali e che combatterono insieme contro un solo nemico. Molti morirono, ma non furono sconfitti, e se oggi siamo qui e’ per celebrare la loro vittoria e per rendere omaggio con le nostre azioni alla loro azione”.