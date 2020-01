Raggi: Roma Tre esempio di rigenerazione urbana

Roma – “Roma Tre puo’ rappresentare un esempio di rigenerazione urbana, insediatasi all’interno di un attico urbano consolidato e trasformando alcune vecchie fabbriche Roma in officine del sapere di domani. Una trasformazione che mette insieme urbanistica e sociale e che desideriamo fortemente per orientare lo sviluppo della Capitale, per una citta’ piu’ vivibile, piu’ verde e che metta al centro le persone”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’universita’ degli studi Roma Tre. “Roma deve molto alla presenza dei suoi atenei- ha aggiunto- Le universita’ rappresentano quel luogo in cui si costruisce la comunita’ del futuro e si da’ forma alla coscienza civile. Con le universita’ il rapporto e’ simbiotico. Anche per questo voglio ricordare la rigenerazione urbana che ha messo in campo questo ateneo in questo quartiere. Qui vedo cantieri e lavori in corso. Questo ci infonde entusiasmo”.