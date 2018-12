Raggi: Roma vuole innovare, 5G per rendere semplice vita a cittadini

Roma – “Roma e’ una citta’ che vuole innovare fortemente. Abbiamo creato una piattaforma con dei partner per il 5G. Vogliamo usare la tecnologia per semplificare la vita dei cittadini. Stiamo sperimentando in diversi ambiti come: sicurezza, turismo e mobilita’ e vogliamo capire fino in fondo cosa vuol dire nella vita pratica usare queste nuove tecnologie”.

“Nell’ambito della mobilita’, ad esempio, stiamo sperimentando dei sistemi di dialogo tra gli autobus che consentono la fluidificazione del traffico. Ci sono una serie di applicazioni che sono gia’ realta’. Il fatto che Roma diventi un laboratorio per sperimentare queste nuove tecnologie mi rende orgogliosa. Se si realizza questo in una citta’ come Roma significa che si puo’ fare ovunque. L’obiettivo di tutti e’ migliorare la realta’ in cui viviamo”.

“Noi ci siamo e siamo pronti a sperimentare queste nuove piattaforme tecnologiche”. A dirlo e’ stata la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in apertura dell’inaugurazione del Tim 5G Innovation hub.