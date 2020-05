Raggi: romani nei parchi, poche segnalazioni assembramenti

Roma – Virginia Raggi, alla fine della settimana che ha sancito la riaperture di ville e parchi pubblici, attraverso Facebook ha fatto il punto della situazione.

“I parchi e le ville storiche di Roma sono di nuovo aperti. Da lunedì scorso i romani hanno potuto ricominciare a frequentare le loro aree verdi. Ancora una volta hanno dimostrato senso di responsabilità e, salvo qualche rara eccezione, non sono stati segnalati assembramenti o situazioni a rischio. Non bisogna pero’ abbassare la guardia. Nel week-end le presenze nei parchi potrebbero aumentare e quindi voglio rivolgere un invito a tutti: continuate a rispettare le regole e le distanze di sicurezza. È fondamentale per tutelare la vostra salute e quella degli altri”.