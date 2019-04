Raggi: Salvini aveva occasione per fare cosa buona, certa che Parlamento riuscirà a correggere

Roma – “Salvini aveva un’occasione per fare una cosa buona per gli italiani con il Salva Italia, avrebbe cancellato 2,5 miliardi di debiti a carico di tutti gli italiani. Immagino solo quante cose si possono fare con questa somma, le scuole che si possono aprire, gli aiuti alle imprese e alle famiglie. Tante misure concrete. In realta’, sono certa che il Parlamento riuscira’ a intervenire e correggere tutto questo”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a margine della consegna della Medaglia d’oro per la Resistenza alla citta’ di Roma, al Centro alti studi della Difesa.