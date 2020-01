Raggi: da Salvini solite chiacchiere, romani non si fanno prendere in giro

Roma – “Salvini ha fatto le solite chiacchiere ma, come sempre, si e’ rivelato inconcludente. Gli emiliani e i romagnoli, cosi’ come i romani, non si lasciano prendere in giro da chi non ha mai lavorato in vita sua e non ha mai fatto nulla di concreto, anche quando ne ha avuto l’occasione”.

Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi a margine di un evento in Campidoglio sul Giorno della Memoria commentando il voto in Emilia Romagna.