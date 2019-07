Raggi: a San Basilio ricostruiamo palestra incendiata

Roma – “Due anni fa nella periferia di Roma, a San Basilio, un incendio doloso distruggeva la palestra scolastica di via Belforte del Chienti. Un vero e proprio atto criminale che noi vogliamo spazzare via restituendo questa struttura agli studenti. Sono iniziati i lavori per la riqualificazione e da ottobre i ragazzi la potranno riutilizzare e tornare a fare sport. Gli operai sono al lavoro per ripristinare gli impianti, gli infissi e tutti i servizi. Si e’ deciso di conservare e preservare alcuni disegni che furono realizzati dagli studenti. Grazie al lavoro svolto da Roberta Della Casa, presidente del IV Municipio, sono stati stanziati dei fondi per la riqualificazione della palestra. Tra 60 giorni la scuola avra’ la sua nuova palestra”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.