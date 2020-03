Raggi: sanificazioni concluse, tasse e rette sono sospese

Roma – “In queste giornate delicate la sfida al coronavirus ha la priorita’ su tutto. Roma e i suoi cittadini stanno facendo la loro parte, con responsabilita’ e coraggio. Abbiamo subito avviato una sanificazione straordinaria di asili nido e scuole dell’infanzia di Roma. Le operazioni sono concluse: sono state puliti e igienizzati piu’ di 700 edifici scolastici, 500 mense e 400 mezzi di trasporto scolastico. E quando riapriranno le scuole gia’ abbiamo programmato ulteriori pulizie straordinarie.

“A Roma ogni giorno proseguono gli interventi di sanificazione e pulizia di strade e cassonetti. Sono stati spruzzati 300 mila litri di igienizzante e gli operatori Ama hanno sanificato al momento circa 22mila cassonetti- ha aggiunto- Stiamo procedendo Municipio per Municipio: Roma e’ una citta’ molto estesa, e ogni Municipio e’ grande quanto una citta’ media. Abbiamo poi adottato una serie di misure per venire incontro ai bisogni delle famiglie e delle attivita’ produttive. Abbiamo annullato il versamento della retta per gli asili nido, per tutte le mense scolastiche e per il trasporto degli alunni, per tutto il periodo di chiusura dovuto all’emergenza. Per dare supporto al settore alberghiero, uno dei piu’ colpiti, abbiamo sospeso il versamento della tassa di soggiorno. Abbiamo inoltre intensificato i controlli degli agenti della Polizia Locale per verificare che tutti in citta’ rispettino le norme imposte dal decreto per contenere il contagio. Solo nell’ultimo weekend sono stati effettuati oltre 22mila controlli”.

“La maggior parte dei romani sta seguendo la semplice regola di restare a casa- ha concluso Raggi- Ma c’e’ ancora qualche incosciente che pensa di fare il furbo. Ognuno di noi ha un ruolo fondamentale in questo momento. C’e’ chi sta in prima linea, come i medici e gli infermieri, gli autisti di bus, metro e tram, i tassisti, i farmacisti, gli operatori Ama, chi lavora nei supermercati. Chi, invece, resta a casa contribuisce a fermare il contagio. Quindi lo ripeto ancora una volta: non uscite se non in casi di assoluta necessita’. Tutti stiamo facendo sacrifici insieme, facendo sacrifici piu’ o meno grandi, ne usciremo. Siamo una comunita’ forte e responsabile. E supereremo questo momento difficile. Andra’ tutto bene”.