Raggi: sanificazioni in Municipi II, V, VI, IX, X

Roma – “Non si fermano le operazioni di sanificazione straordinaria delle strade di Roma. In giro anche oggi per la citta’ le autobotti di Ama e del Servizio Giardini di Roma Capitale. Le squadre sono partite questa mattina e sono attive sia al centro che in periferia. Sanificazioni sono state effettuate nei Municipi II, V, VI, IX e X”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, su Facebook.

“Solo gli interventi di Ama, pensate, hanno coinvolto oggi quasi 100 strade dove si trovano ospedali, farmacie, mercati, stazioni ferroviarie e altri punti sensibili- spiega Raggi- I mezzi, dotati di particolari cannoncini hanno irrorato circa 140mila litri di liquido igienizzante e continueranno a muoversi nei prossimi giorni in tutte le altre zone di Roma. Voglio ringraziare ancora una volta chi sta lavorando per la nostra citta’ in questi giorni difficili”.