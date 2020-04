Raggi: sanzionati i furbetti, i controlli continuano

Roma – “A Roma durante il fine settimana di Pasqua abbiamo potenziato i controlli della Polizia locale per contrastare i comportamenti che violano le misure adottate per fermare il contagio da coronavirus. Nel weekend sono state oltre 30mila le verifiche e piu’ di 240 gli illeciti riscontrati. Chi voleva fare il furbetto e’ stato scoperto e sanzionato. Addirittura una persona e’ stata fermata dagli agenti perche’ ha pensato bene di allenarsi facendo parapendio all’interno di un’area verde a Colle Prenestino”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Delle 240 irregolarita’, oltre la meta’ sono state riscontrate nella giornata di Pasqua. Come era facile prevedere, diverse auto sono state fermate, con a bordo piu’ persone, mentre tentavano di raggiungere il mare, zone di campagna o uscire dalla citta’ senza una valida giustificazione- prosegue Raggi- Nel weekend abbiamo anche intensificato anche i controlli all’interno delle aree verdi, grazie al supporto del Nucleo Ambiente e Decoro della Polizia locale, che ha pattugliato per tre giorni tutte le entrate non recintate del Parco degli Acquedotti, anche con l’ausilio di droni. Chi ha violato le disposizioni e’ un irresponsabile, perche’ vanifica i sacrifici di tutti i cittadini che, invece, stanno rispettando le prescrizioni del Governo e del Comune”.

“Lo so che rimanere a casa in un momento di festa, lontano da amici e parenti, non e’ semplice. Sono orgogliosa di chi lo sta facendo e ringrazio tutti i romani che stanno rispettando le regole- conclude la sindaca- Le verifiche della Polizia locale continuano anche oggi, a Pasquetta. Solo nella mattina sono stati eseguiti oltre 6mila controlli. #NonAbbassiamoLaGuardia”.