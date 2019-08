Raggi scrive a Costa e Zingaretti per nuovo incontro

Roma – Riattivare la cabina di regia interistituzionale per programmare insieme la gestione dei rifiuti di Roma da settembre fino alla fine dell’anno, quando certamente la produzione di immondizia tornera’ a risalire. Per questo la sindaca della Capitale, Virginia Raggi, ha scritto al ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, e al governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, e lo ha comunicato ai sindacati nel corso dell’incontro della cabina di regia (di cui fa parte anche Ama) istituita il mese scorso. “Non possiamo cullarci sugli allori”, ha detto la prima cittadina che da una parte ha riscontrato positivamente i progressi nella raccolta (dovuto anche alla minore produzione legata alle partenze dei romani per le vacanze) ma dall’altra responsabilmente pensa gia’ alla programmazione fino alla fine dell’anno. “L’amministrazione ha comunicato di aver inviato al ministro dell’Ambiente e al presidente della Regione Lazio una nota con la richiesta di riavvio della cabina di regia al fine di consolidare le attivita’ gia’ svolte e programmare adeguatamente quelle dei mesi prossimi”, si legge nel verbale di incontro. Proprio per non farsi trovare impreparati ed evitare di “subire” un’altra crisi Ama sta elaborando dei dati sui flussi riproduzione e una programmazione da consegnare alla sindaca che a sua volta portera’ il documento al tavolo interistituzionale: “La presidente Melara ha annunciato come sia in corso l’elaborazione di un documento che verra’ presentato la prossima settimana”, si legge ancora nel verbale.