Raggi scrive a dipendenti: da 2020 buoni pasto aumentano a 7 euro

Roma – Buone notizie per i lavoratori di Roma Capitale. La sindaca Virginia Raggi e l’assessore al Personale, Antonio De Santis hanno inviato una lettera ai 23mila dipendenti capitolini annunciando l’aumento dell’importo dei buoni pasto, che dai primi mesi del 2020 passera’ da 5,25 a 7 euro, riallineandone il valore a quello di tutte le altre aziende pubbliche italiane. “Riportiamo cosi’ alla normalita’ il vostro trattamento. In tutto il resto d’Italia, infatti, i buoni pasto sono di almeno 7 euro, sia nel pubblico che nel privato. I lavoratori di Roma Capitale venivano penalizzati: mettiamo fine a quest’anomalia negativa”, spiegano Raggi e De Santis nella lettera. Con questa novita’, inoltre, “incidiamo positivamente anche sulla sostenibilita’ ambientale. Abbattiamo la produzione di carta: il buono pasto assumera’ il formato elettronico. Questa e’ anche una svolta green per la pubblica amministrazione”.